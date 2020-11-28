Messi transferi için Manchester City'e rakip çıktı

Lionel Messi'nin gelecek sezonki adresi merak ediliyor. Chelsea, transfer için en büyük aday konumunda olan Manchester City'e rakip oldu.



Arjantinli yıldızın transferini en çok kolaylaştıran etken olarak sözleşmesinin sona ermesi gösterilebilir. Bu sayede yıldız oyuncunun transferi için astronomik bedellere gerek kalmayacak.



CHELSEA MESSI'Yİ İSTİYOR



İspanyol gazeteci Guillem Balague'a göre; Chelsea de 33 yaşındaki yıldızın transferi için devreye girdi.



Hem Chelsea hem City'nin ekonomik olarak Messi için gereken şartları karşılaması mümkün görünüyor. City'i transferde bir adım daha avantajlı kılan etken ise Guardiola'nın varlığı olacak.



