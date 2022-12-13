Messi: 'Tadını çıkarıyorum'

Lionel Messi, Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale kaldığı karşılaşma sonrası konuştu.



Messi maç sonu röportajında finale kalmalarının mutluluğunu anlatarak, "Çok şey hissediyorum. Tüm bunlar çok heyecan verici. Dünya Kupası boyunca tüm insanları ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimiz de buydu." diye konuştu.



35 yaşındaki kaptan Messi, "Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyoruz" sözleriyle açıklamalarına devam etti.



Messi son olarak ise Dünya Kupası öncesi tek favori gösterilmemelerine değinerek, "Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Tadını çıkaralım" açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.



