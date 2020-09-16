Messi şov yaptı; Barcelona kazandı

La Liga ekiplerinden Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Girona ile karşı karşıya geldi.



Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 2 gol attığı maçta sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.



Mücadelenin ilk golü 21. dakikada Philippe Coutinho'dan geldi. Barcelona'nın diğer gollerini ise 45. ve 51. dakikada Lionel Messi kaydetti. Girona'nın tek golünü ise 46. dakikada Samu Saiz attı.



