Messi "özür" sonrası yeniden antrenmanda

Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, özür dilemesinin ardından takımla idmanlara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; psg.fr
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Messi 'özür' sonrası yeniden antrenmanda
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08 Mayıs 2023 16:08
Fransa 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, özür dilemesinin ardından takımla antrenmanlara başladı.

PSG'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Messi'nin sabah antrenmanında yer aldığı fotoğraf paylaşılarak, takımla çalışmalara katıldığı bilgisi verildi.

İzin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle kulüp tarafından iki hafta kadro dışı bırakılma cezası alan Messi, sosyal medya hesabından geçen hafta yaptığı açıklamayla, takım arkadaşlarından özür dilemişti.

Arjantinli yıldız, takımının deplasmanda Troyes'i 3-1 yendiği dün oynanan lig maçında kadroda yer alamamıştı.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

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