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Messi'nin koruyucu meleği; Mike Tyson

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, Meksikalı boksör Canelo Alvarez'in geçtiğimiz günlerde Lionel Messi için kullandığı sözlere tepki gösterdi.

Messi'nin koruyucu meleği; Mike Tyson
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin'in Meksika'yı 2-0 yendiği maçın ardından soyunma odasında Meksika formasını yere koymasının etkileri sürüyor.

Maçın ardından açıklama yapan Meksikalı boksör Canelo Alvarez'in, "Messi'nin soyunma odasında formamızla yerleri temizlemesini gördünüz mü? Karşıma çıkmamak için tanrıya dua etmeli." açıklamasına ABD'li eski boksör Mike Tyson'dan yanıt geldi.

Alvarez'in açıklamaları hakkında konuşan Tyson, "Canelo isminde biri Lionel Messi'yi tehdit etmiş. Eğer birisi Leo'ya dokunmaya kalkarsa tekrar ringe çıkmak zorunda kalırım." dedi.

Canelo Alvarez'in daha önce Mike Tyson'ın kendisinin idolü olduğunu söylemişti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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