X

Messi'nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı

Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'nin paylaştığı kupalı fotoğraf, beğeni rekoru kırdı.

Messi'nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı
Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'nin paylaştığı kupalı fotoğraf, Instagram'da beğenilme rekoru kırdı.

Dünya Kupası'nda üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.

Messi'nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 59,2 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu.

Instagram'ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,1 milyon beğeniyle "yumurta" fotoğrafı olmuştu.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Başkent Rabat
Başkent Rabat'ta Fas'a coşkulu karşılama
Lionel Messi 2026 Dünya Kupası
Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'na göz kırptı!
Messi
Messi'nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı
Beşiktaş
Beşiktaş'ın gururu Romain Saiss
Didier Deschamps
Didier Deschamps'ın 2026 talebi!