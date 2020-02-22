Leo Messi, kariyerindeki 1000. gol katkısını yaptı ve bunu yapan ilk oyuncu oldu. Son dört maçtır ağları havalandıramadığından dolayı gelen eleştirilere 4 golle cevap veren Messi, La Liga'da gol krallığı yarışında 18 golle ilk sırada bulunuyor. Messi'yi 13 golle Real Madrid'den Karim Benzema takip ediyor.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Barcelona evinde Eibar ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadele, Leo Messi'nin şovuna sahne oldu ve 5-0 sona erdi.Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, 14, 37, 40 ve 87. dakikalarda Messi ile 89. dakikada Arthur'dan geldi.Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Barcelona, 55 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Eibar ise 24 puanda kaldı.La Liga'nın 26. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Madrid ile El Clasico'da karşı karşıya gelecekken, Eibar ise evinde Levante'yi konuk edecek.