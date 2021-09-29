Messi: 'Mbappe ve Neymar'la daha fazla birlikte oynamalıyız'

Manchester City ağlarına PSG kariyerindeki ilk golü atarak takımına galibiyeti getiren Lionel Messi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Manchester City gibi zor bir rakibe karşı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Messi, Neymar ve Mbappe ile daha fazla birlikte oynayarak daha iyi seviyeye çıkacaklarını belirtti.



Messi'nin galibiyet sevincini anlattığı sözleri şöyle, "Brugge ile berabere kaldıktan sonra City maçının önemi daha da yüksek oldu. Gol attığım için çok mutluyum. Son günlerde tek maça çıkabilmiştim, bu da ikincisi oldu. Yavaş yavaş takımıma ve takım arkadaşlarıma uyum sağlamaya çalışıyorum. Önemli olan kazanmaktı ve bugün bunu başardık"



Mbappe ve Neymar ile birliktene kadar çok maça çıkarlarsa kendileri için o kadar iyi olacağını belirtek Messi, "Kylian ve Neymar'la birlikte ne kadar çok oynarsak o kadar iyi olacak. Hep birlikte büyüyerek seviyemizi yükseltebilmemiz önemli. Bu performansımızı devam ettirmeliyiz." diye konuştu.



Takım içinde düzeltilmesi gereken daha bir çok şey olduğunu belirten Arjantinli süperstar, "Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final görmüş büyük bir rakibe karşı önemli bir maçı kazanmış oldık. Büyümeye ve bir çok şeyi düzeltmeye devam edeceğiz." diyerek açıklamalarını tamamladı.



