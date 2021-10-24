X

Messi: "Kimseye saygısızlık yapmam!"

Lionel Messi, soyunma odasında Meksika formasının üzerine bastığı iddialarını yalanladı ve kimseye bir saygısızlık yapmadığını söyledi.

Messi: 'Kimseye saygısızlık yapmam!'
Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, Meksika formasının üzerine bastığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Messi, "Hepsi bir yanlış anlaşılmaydı. Beni tanıyan herkes, kimseye saygısızlık yapmadığımı bilir. Özür dilememe gerek yok çünkü Meksika halkına veya gömleğine saygısızlık yapmadım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Meksika arasında oynanan maçın ardından Messi'nin, soyunma odasında Meksika formasının üzerine bastığı öne sürülmüştü.

Arjantin, söz konusu maçı Lionel Messi ve Enzo Fernandes'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Messi:
Messi: "Kimseye saygısızlık yapmam!"
Luis Suarez
Luis Suarez'den Gana tepkisi: "Sorumlusu değilim"
Fernando Santos
Fernando Santos'tan Ronaldo açıklaması
Futbolun en prestijli kupası İtalya
Futbolun en prestijli kupası İtalya'da üretiliyor
Turu garantileyen Brezilya
Turu garantileyen Brezilya'nın rakibi Kamerun