Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

Al Hilal'in Lionel Messi ile ilgilendiği ve Arjantinli yıldız için yıllık 300 milyon euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı. Messi'nin babası Jorge Messi'nin, Suudi Arabistan temsilcisi ile pazarlıklara devam ettiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!
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14 Mart 2023 20:57
Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü.

El Chiringuito'da yer alan habere göre, Al Hilal'in, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Suudi Arabistan temsilcisinin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yıllık 300 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Messi'nin babası Jorge Messi'nin transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği ifade edildi. Baba Messi'nin 2 yıllık 600 milyon euro'luk bir anlaşma için müzakerelere devam ettiği iddia edildi.

PSG'de bu sezon 31 maça çıkan Lionel Messi, 18 gol, 17 asistlik bir performans sergiledi.

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