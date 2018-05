Messi: 'Her gün Dünya Kupası finalini düşünüyorum'

Milli Takımı veyıldızı, 2014 Dünya Kupası hakkında itiraflarda bulundu ve çarpıcı açıklamalarda yaptı.Almanya'ya 1-0 kaybettikleri final maçını unutamadığını dile getiren Lionel Messi: "Her gün 2014 Dünya Kupası finalini düşünüyorum. O gün Dünya Kupası'nı kazansaydık neler olurdu diye her gün düşünüyorum. Bizim için her şey farklı olacaktı. Ben ne yapardım bilmiyorum. Bunu nasıl kutlardım hayal edemiyorum. Kazanmayı hak etmiştik ancak olmadı." ifadelerini kullandı.2018 Dünya Kupası'nın son şansları olduğuna vurgu yapan Messi, "Şimdi kazanacağız ya da asla... Bu jenerasyon için çok önemli bir fırsat. Bunu çok istiyoruz ve en iyi şekilde turnuvaya hazırlanacağız" şeklinde konuştu., Dünya Kupası'nda D grubundaile karşı karşıya gelecek.