Messi: 'Hakem bu maça hazır değildi'

Hollanda'yı penaltılarla eleyerek yarı finale yükselen Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, karşılaşmanın ardından konuştu.



Arjantinli süper yıldız maç sonu açıklamasında hakem Lahoz'u eleştiren Messi, "Maç 2-2'ye geldiğinde sinirlendim. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü dürüst olursanız gerçeği söylerseniz cezalandırılacağınızı bilirsiniz. Hakem doğru bir seviyede yönetim göstermedi. FIFA'nın da böyle hazır olmayan bir hakem konusunda dikkatli olmalıydı" diye konuştu.



Yarı finaldeki rakipleri Hırvatistan'ın çok güçlü bir takım olduğunu ve Brezilya'dan iyi oynayarak yarı finali hakettiklerini söyleyen Messi, "Hırvatistan harika bir takım. Brezilya'dan da daha iyi oynayarak yarı finale yükseldiklerini söyleyebiliriz. Antrenörlerinin takımı çok iyi tanımasının avantajını yaşıyorlar. Arjantin dünyanın en iyi 4 ülkesi arasına girdi çünkü aynı arzu ve istekle tüm maçlara hazırlanıyoruz. Keyif alarak oynamaya ve kazanmaya devam ediyoruz, çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.



Lionel Messi karşılaşma öncesinde Hollanda teknik direktörü Van Gaal'in kendisi hakkında söylediği "Messi bireysel yetenekleriyle sonucu belirleyebilecek bir oyuncu. 2014'te topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik" sözlerine de yanıt verdi. Messi açıklamasında, "Van Gaal iyi futbol oynattığını söylüyor ama ben sadece uzun top atıldığını gördüm" sözlerini kullandı.



