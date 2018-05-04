"Messi Fenerbahçe'de değil miydi?"

Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sorulan bir soruya; ''Messi Fenerbahçe'de oynuyor diye biliyorum ben.'' diyen yarışmacı güldürdü.

04 Mayıs 2018 09:44
'Messi Fenerbahçe'de değil miydi?'
Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sorulan bir soruya; ''Messi Fenerbahçe'de oynuyor diye biliyorum ben.'' diyen yarışmacı güldürdü.



Günün içinden kısa kısa haber turu

Ali Koç çekiliyor mu? Aziz Yıldırım tek aday kalabilir!

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Şu ana kadar gelen bilgiler Koç ve ekibinin tercihini 'Çekilmekten' yana kullanacağı şeklinde. Başkan Aziz Yıldırım'ın son dönemdeki çıkışları ve 'Bir dönem daha başkan olmak istiyorum. Ondan sonra ben yokum' sözleri Koç ve ekibinin geri adım atmasında önemli rol oynadı.


Dursun Özbek'in listesinde 11 yeni isim!

İŞTE KESİNLEŞEN İSİMLER

Eski başkan Adnan Polat döneminde başkan yardımcılığı görevi yapan Taner Aşkın, Niyazi Yelkencioğlu, Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Prof. Dr.İbrahim Ziyal, Dikran Gülmezgil, Erol Erkuloğlu, Metin Öztürk, Fırat Uygur, Rıza Morova, Kayhan Berberoğlu ve Ceyda Üçer, Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulu listesinde yer alacak. Başkanlık görevine yeniden talip olan Özbek, bugün yapacağı son görüşmelerden sonra listesine üç isim daha katıp adaylığını resmiyete dökecek.


Ryan Babel'e teklif yağıyor!

Hollandalı futbolcuyla Çin ve Katar'dan çok sayıda teklif geldiği, menajerlerin de siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Babel'i satmak istemeyen Beşiktaş yönetiminin sadece yüksek bir teklif gelirse değerlendirmeye almayı düşündüğü belirtildi.


Diğer Haberler

Diego Simeone UEFA finalinde yok! Atletico Madrid

Diego Simeone UEFA finalinde yok!
Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı
Elazığspor ve İstanbulspor yenişemedi Spor Toto 1. Lig

Elazığspor ve İstanbulspor yenişemedi
Balkes Play Off'u kıl payı kaçırdı Spor Toto 1. Lig

Balkes Play Off'u kıl payı kaçırdı
Giresunspor deplasmanda güldü, Gaziantepspor düştü Spor Toto 1. Lig

Giresunspor deplasmanda güldü, Gaziantepspor düştü
Eskişehirspor perdeyi mutlu kapattı Spor Toto 1. Lig

Eskişehirspor perdeyi mutlu kapattı
Beşiktaş PFDK'ya savunmasını gönderdi! Beşiktaş

Beşiktaş PFDK'ya savunmasını gönderdi!
Chelsea hocası Conte'den Salah pişmanlığı Chelsea

Chelsea hocası Conte'den Salah pişmanlığı
Ozan Korkut kimdir, Galatasaray Başkan adayı Ozan Korkut kaç yaşındadır, nerelidir? Gündem

Ozan Korkut kimdir, Galatasaray Başkan adayı Ozan Korkut kaç yaşındadır, nerelidir?
Daha fazla göster
1

UEFA'dan skandal hata, Liverpool'u şampiyon ilan ettiler
2

Galatasaray'ın genç yıldızını Leipzig ve Atalanta izliyor!
3

Adebayor'dan Mourinho, Ronaldo, Ramos ve transfer açıklaması
4

Kasımpaşa'nın gol+asist makinesi Ada'da transferin gözdesi oldu
5

Inter, Yuto Nagatomo'nun fiyatını belirledi!
6

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon euro'luk dava
7

Ali Koç'tan "Adaylıktan çekilecek" haberine tepki
8

Çağlar Söyüncü'nün transferi için RESMİ cevap
9

Gerrard'ın en büyük transfer hedefi Türkiye'den...
10

Liverpool şampiyon olursa, Southampton para basacak
yukarı ok