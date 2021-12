Messi: 'En iyi olmayı hiçbir zaman istemedim'

Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Ballon d'Or'u kazanmasının ardından France Football'a röportaj verdi.



"BÖYLE BİR ŞEYİ HAYAL BİLE EDEMEZDİM"



Messi, "Hiçbir zaman tarihteki en iyi olduğumu söylemedim. Bu fikre yaklaşmayı bile denemedim. Tarihin en iyilerinden birisi olarak anılıyorum, bu zaten benim için yeterli. Böyle bir şeyi hayal bile edemezdim" dedi.



"TARİHİN EN İYİSİ OLMAYI HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİM"



Tarihin en iyisi olmayı hiçbir zaman istemediğini söyleyen Arjantinli yıldız, "Bu beni ilgilendirmiyor. Çünkü en iyi olarak kabul edilip edilmemeniz önemli değil" sözlerini kullandı.



"HAYALLERİM İÇİN SAVAŞTIM"



Açıklamalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir zaman bir idol olmak ya da bir tavsiye veren biri olmak istemedim. Hayallerim için savaştım. Önce profesyonel bir futbolcu olmayı hayal etmiştim, daha sonra her yıl gelişmek ve yeni hedeflere ulaşmak için mücadele ettim." şeklinde görüşlerini aktardı.



"TANRI BANA HER ŞEYİ VERMEYE KARAR VERDİ"



Geçtiğimiz günlerde kariyerindeki 7. kez Ballon d'Or'u kazanma başarısını gösteren Messi, son olarak, "Böyle anlarda biraz şansa ihtiyacınız vardır. Tanrı'nın bana her şeyi vermeye karar verdiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.





