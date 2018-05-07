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Messi devre arasında çıldırdı! "Rezaletsin..."

Lionel Messi, Real Madrid ile 2-2 berabere kaldıkları karşlaşmanın devre arasında hakeme sert tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Messi devre arasında çıldırdı! 'Rezaletsin...'
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07 Mayıs 2018 06:42
Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi, devre arasında karşılaşmanın hakemi Alejandro Hernandez'e sert ifadeler kullandı.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 sonuçlanırken 45. dakikada Sergi Roberto kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"ŞAMPİYON OLDUK DİYE..."

Devre arasında tünelde hakeme tepki gösteren Lionel Messi'nin "Rezaletsin, her zaman rezaletsin. Şampiyon olduk diye onlara maçı vermene gerek yok" ifadelerini kullandı.

RAMOS AÇIKLADI

Sergio Ramos ise maçın ardından "Messi devre arasında hakeme baskı yaptı. Bu sebeple ikinci yarıda yanlış kararlar vermiş olabilir" açıklamasını yaptı.



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