Messi'den sakatlık açıklaması: "Ben iyiyim"

Lionel Messi, Arjantin'in Brezilya ile oynadığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Messi'den sakatlık açıklaması: 'Ben iyiyim'
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17 Kasım 2021 15:39
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin 0-0 berabere kalırken, Lionel Messi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken 34 yaşındaki futbolcu, "En başından beri kazanmak için oynadık. İyi futbol oynamak istediğimizi göstermek istedik ancak bunu maçın her anında yapamadık. Önemli olan kaybetmemekti, gelişmeye devam eden bir takımız. Böyle zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk" dedi.

Sakatlığına değinen Lionel Messi, "Karşılaşma gerçekten son derece tempoluydu ama ben iyiyim, olmasam sahaya çıkmazdım. Uzun zamandır oynamadım, bu yüzden karşılaşmanın temposuna ayak uydurmak kolay değildi" şeklinde konuştu.

29 EKİM'DEN BERİ İLK KEZ

Messi, Paris Saint-Germain'in Lille ile 29 Ekim'de oynadığı maçın devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Arjantinli o tarihten o tarihten bu yana ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

ARJANTİN BİLETİ ALDI

Brezilya ile 0-0 berabere kalan Arjantin, 1 puanın ardından Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etti.


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