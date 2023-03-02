Messi'den 24 karatlık hediye

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"MESSI BU FİKRE BAYILDI"

Arjantin'in Dünya Kupası zaferi sonrası kaptan Lionel Messi'den takım arkadaşlarına "24 karatlık" bir jest geldi.Lionel Messi, Dünya Kupası zaferi elde eden Arjantin Milli Takımı'ndaki arkadaşları ve çalışanları için altın kaplama 35 iPhone telefona 200 bin euro ödedi.Arjantinli yıldız, takımın her üyesi için 24 karatlık cihazları sipariş etti ve cumartesi günü Paris'teki dairesine teslim ettirdi. Her telefonun üzerinde oyuncunun adı, numarası ve Arjantin logosu yer aldı. Konuyla ilgili konuşan bir kaynak,ifadelerini kullandı.iDesign Gold CEO'su Ben Lyons,şeklinde konuştu.Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'na liderlik eden 35 yaşındaki Lionel Messi, şampiyonluğa ulaştıkları turnuvanın oyuncusu seçildi.