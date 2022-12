Messi: 'Çeyrek final daha da zor olacak'

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, Avustralya'yı yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeleri sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.



Sözlerine "Bir adım daha attığımız için çok mutluyum" diyerek başlayan Messi maça yorgun başladıklarını itiraf ederek, "Çok fazla dinlenme zamanımız olmadı. Bunun için açıkçası endişelendik çünkü fiziksel gücü yüksek bir maç olacağını biliyorduk. Öne geçtik, ikinci golü de atınca kontrolü elimize aldık. Golü yiyince işimizi biraz zorlaştırdılar" diye konuştu.



"BU MUTLULUK ÇILGINCA"



Dünya Kupası coşkusunu yaşamanın tarif edilemez bir his olduğundan bahseden Messi, "İnanılmaz hisler yaşıyoruz. İnsanlarla böylesine büyük mutlulukları paylaşmak çılgınca. Buraya gelmek için insanların ne kadar çok çaba harcadığını görebiliyoruz. Ayrıca ülkemizden bizi destekleyenlere de çok teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.



"ARTIK ÇOCUKLARIM DA HERŞEYİ ANLIYOR"



Ailesinin tribünde desteğini hissettiğinden bahseden yıldız oyuncu, "Ailem her zaman yanımda özellikle de çocuklarım çünkü artık onlar da büyüdü ve herşeyi anlıyorlar. Bugün onların nasıl hissettiğini ve nasıl tanık olduklarını gördüm, heyecanlı ve mutlular. Bunlar muhteşem hisler." sözlerini kullandı.



"1000. MAÇIN OLDUĞUNU BUGÜN ÖĞRENDİM"



Messi kariyerinin 1000. maçı olmasıyla ilgili ise, "1000. maçım olduğunu bugün öğrendim. Anı yaşıyorum ve yaşadıklarımdan keyif almaya çalışıyorum. Bir engeli daha geçerek çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.



"ÇEYREK FİNAL ÇOK ZOR OLACAK"



Son olarak Hollanda ile yapacakları maçla ilgili konuşan Lionel Messi, "Hollanda ile çeyrek final çok zorlu bir karşılaşma olacak, bence zor bir maç geçireceğiz. Dünya Kupası her geçen gün daha da zorlaşıyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.