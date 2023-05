Messi cephesinden transfer açıklaması!

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, çıkan transfer dedikoduları ve anlaşma yapıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı.



İşte Jorge Messi'nin yaptığı açıklama:



"Kesinlikle gelecek sezon için herhangi bir kulüple anlaşmadık. Lionel Messi, PSG ile sezonu bitirmeden bir karar vermeyecek.



Sezon bittikten sonra durumu değerlendirme ve neler olduğunu görme zamanı gelecek, ardından bir karar verilecek.



Her zaman söylentiler vardır ve birçok gazeteci ünlü olmak için Lionel Messi'nin adını kullanır. Gerçek sadece bir tanedir ve sizi temin ederiz ki kimseyle hiçbir anlaşma yapmadık. Ne sözlü, ne imzalı herhangi bir anlaşma sezon sonuna kadar olmayacak.



Bana öyle geliyor ki, medyada bir saygı kusuru var. Biliçli ve kasıtlı bir şekilde yalan haber yazan, haberlerine herhangi bir kanıt sunamayan ve kötü niyetli bir şekilde haberler yapan kişiler var. Bilgilerini neden doğrulatmadıklarını açıklamak zorunda kalacaklar."



BİR ADIM GERİDEN;

MESSI CEPHESİNİN YALANLADIĞI HABER



35 yaşındaki Arjantinli'nin Barcelona'yı dönmesi beklenirken, Cristiano Ronaldoı ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı öne sürüldü. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.



"YILLIK 400 MİLYON EURO MAAŞ"



Kısa bir süre önce Al Hilal'in Messi'ye yıllık 400 milyon euro teklif ettiği duyuruldu. Cristiano Ronaldo'nun yıllık 200 milyon euroluk kazancından iki kat daha fazla bir teklifle karşı karşıya kalan Messi'nin, Al Hilal'e 'EVET' dediği vurgulandı.



AFP'nin haberinde, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerde artık sona gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı iddia edildi.



RMC: "SEZON BİTMEDEN ADIM ATMAYACAK"



Dünya basınına son dakika gelişmesi olarak düşen bu iddianın ardından Fransa'dan yeni bir haber geldi. Fransız basınından RMC Sport, Lionel Messi'nin Fransa Ligue 1 bitmeden geleceğiyle ilgili karar vermeyeceğini öne sürdü.







