Messi: "Bu yaz olanları geride bıraktım"

Lionel Messi, takımı Barcelona'yla geçirdikleri çalkantılı dönem üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Messi: 'Bu yaz olanları geride bıraktım'
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21 Aralık 2020 18:15
Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, takımdaki son durumu değerlendirdi.

Messi, takımının inişli çıkışlı performansı ve kendisi hakkında saha dışında bitmeyen tartışmalar üzerine de açıklamalarda bulundu.

"O GÜNLER GEÇTİ"

33 yaşındaki süper yıldız açıklamasında; "Yaz aylarında yaşananlar benim için çok zordu ama artık o günler geçti. Durumu aştım. Barcelona kulüp olarak zor zamanlardan geçiyor ama ben savaşmaya devam edeceğim. Şimdi kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Lionel Messi, takımı Barcelona ile bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



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