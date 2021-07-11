Messi: "Bu kupayı defalarca hayal ettim"

Arjantin kaptanı Lionel Messi, kariyerinde ilk kez Milli Takım formasıyla kazandığı Copa America'nın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Messi: 'Bu kupayı defalarca hayal ettim'
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11 Temmuz 2021 09:09
Arjantin formasıyla ilk kupasını kazanan Lionel Messi, zaferi kazandıkları maç sonrasında konuştu.

Messi maç sonu açıklamasında bu zaferi hayal ederek yaşadığını belirterek Brezilya'da Brezilya'yı yendiklerinin farkında olmadıkları büyük bir zafer elde ettiklerini söyledi.

Arjantinli süper yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"DEFALARCA HAYAL ETTİM"

"Milli Takım'ın geleceği olduğunu söylemiştim ve yanılmadım. Şampiyon olabileceğimizi gösterdik. Hissettiğim mutluluğu açıklamam imkansız. Son Copa America'dan bu yana güçlendik, hiç şikayet etmeyen ve sadece ileriyi düşünen bir takım olduk. Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluğu yaşıyor olmak tarif edilemez"

"HEP ÇOK YAKINDIM, HEP BİR ŞEYLER TERS GİTTİ"

"Şampiyon olduğumuzun pek farkında değiliz, Sadece Amerika şampiyonu olmadık, finalde Brezilya'yı yendiğimiz için de tarihe geçecek bir maç. Milli takımla bir şeyler kazanmaya hep çok yakın oldum ama bir noktada ters giden şeyler oldu. Tanrıya bu zaferi gösterdiği için minnettarım."


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