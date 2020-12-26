Messi: 'Bazen isimsiz olmak istiyorum'

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, takımdaki son durumu değerlendirdi.



Messi, takımının inişli çıkışlı performansı ve kendisi hakkında saha dışında bitmeyen tartışmalar üzerine de açıklamalarda bulundu.



"O GÜNLER GEÇTİ"



33 yaşındaki süper yıldız açıklamasında; "Yaz aylarında yaşananlar benim için çok zordu ama artık o günler geçti. Durumu aştım. Barcelona kulüp olarak zor zamanlardan geçiyor ama ben savaşmaya devam edeceğim. Şimdi kendimi iyi hissediyorum." dedi.



Messi açıklamalarının devamında; "Yaşamımda ayrıcalıklı olduğum doğru ancak ben de bazen isimsiz olmak istiyorum. Bir markete, sinemaya ya da restauranta gitmenin zevkini tadabilmek istiyorum." sözlerini sarf etti.



Messi, gaçtiğimiz günlerde Barcelona'daki toplam sayısını 644'e yükselterek, Pele'ye ait olan bir takımda en çok gol atan oyuncu olma rekorunu kırmıştı.



