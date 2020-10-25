'Messi Barcelona'dan ayrılırsa, itibarı zarar görür'

Yaz transfer döneminin en çok merak edileni Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı olmuştu. La Liga Başkanı Javier Tebas, Arjantinli hakkında açıklamalarda bulundu.



Javier Tebas, Messi'nin gelecek sezon Katalan kulübünden ayrılma ihtimali hakkında da konuştu.



58 yaşındaki Başkan açıklamasında; "Messi, La Liga'dan ayrılırsa bir drama olmaz. Cristiano Ronaldo ayrıldı, Neymar ayrıldı. Örneğin Neymar sayesinde Fransa Ligi'nin süper seviyeye çıktığına dair bir şey göremedim." dedi.



"ŞÖHRETİ ZARAR GÖRÜR"



Tebas açıklamalarının devamında; "Yıllardır onu izleyebildiğimiz için şanslıyız, ancak Messi bundan sonra ne yapacağını çok dikkatli düşünmeli. Eğer Messi, Barcelona'yı terk ederse, şu an sahip olduğu şöhreti çok zarar görür." dedi.



