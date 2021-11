Messi: Barça'ya dönmeye her zaman hazırım'

Messi'nin tekrar Barcelona'ya tekrar dönme ihtimalini soran muhabire, "Evet, her zaman söylediğim şu ki kulübe faydalı olabilecek ve kulübün iyi olmasına katkıda bulunabilecek şeylerde yardımcı olabilmeyi çok isterim. Bir noktada teknik sekreter olmayı çok isterim. Barcelona'da olur mu olmaz mı bilmiyorum. İmkan varsa yine elimden geldiğince katkıda bulunmak isterim çünkü Barcelona benim her şeyim ve onların iyi olmaya, büyümeye ve dünyanın en iyilerinden biri olmaya devam etmesini çok isterim." yorumunda bulundu.



"Laporta'nın sözleri beni incitti"





Laporta, Messi'den Barcelona'da kalmak için bedavaya oynama isteğinde bulunmasını beklediğini ifade etmişti. Bu konuyla ilgili açıklama yapan yıldız futbolcu, "Gerçek şu ki, ayrılırken açıkladığım gibi, kalmak için mümkün olan her şeyi yaptım, hiçbir zaman benden ücretsiz oynamam istenmedi. Maaşımı yüzde elli azaltmam istendi ve bunu sorunsuz bir şekilde yaptım. Kulübe daha fazla yardım edebilecek durumdaydık. Benim ve ailemin arzusu Barselona'da kalmaktı. Kimse benden bedava oynamamı istemedi ama aynı zamanda bana öyle geliyor ki başkanın söylediği sözler yersiz. Beni incittiler çünkü bunu söylemesine gerek olmadığını düşünüyorum, bu topu senden alıp sonuçlarını üstlenmemek ya da işlerin sorumluluğunu üstlenmek gibi. Bu, insanları düşündürüyor veya hak etmediğimi düşündüğüm bir tür şüphe yaratıyor." ifadesini kullandı.



Messi: "Barcelona'ya tekrar döneceğim"



Barcelona'ya tekrar döneceğiyle ilgili iddiaları yanıtlayan Arjantinli yıldız," PSG ile olan sözleşmem ne zaman biter bilmiyorum. Neredeyse doğrulanan ve kesin olan şey, tekrar Barselona'da yaşayacağımız ve hayatımızın orada olacağı. Karımın istediği ve benim istediğim bu. Paris ile olan sözleşmem ne zaman biter bilmiyorum ama yaşamak için Barselona'ya döneceğiz." dedi.

Lionel Messi, SPORT ile yaptığı röportajda, Barcelona'dan ayrıldığını hatırlamak ve kulübe karşı duygularını göstermek için geçmişe yolculuk yapıyor. Paris'e gitmenin onun ve ailesi açısından hayal etmediği büyük bir değişiklik olduğunu, Paris'e alıştıklarını ve daha sakin ve mutlu olduklarını söyleyen Messi, "Barcelona'yı izlediğimde hala içimde bir şeyler beni dürtülüyor ve orada kazanma arzumu güçlendiriyor." ifadesinde bulundu.



"Aguero ile sık sık görüşüyorum"



Lionel Messi, Arjantin milli takımından arkadaşı Kun Aguero ile sık sık görüştüğünü, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile de konuştuğunu belirtti. Onların her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.



"Emekli olmayı düşünmüyorum"



Messi verdiği röportajda, Arjantin ile şampiyonlukları, Ballon d'Or gibi kariyerindeki önemli konuları ele alıyor ve spor kariyerinin nasıl olduğunu ve emekli olana kadar neler beklediğini değerlendiriyor.



Dünya kupasını beklediğini söyleyen yıldız oyuncu," Harika şeyler yapacağım için çok heyecanlıyım. Copa America'yı bu kadar uzun süre istedikten sonra kazandık İyi durumdayız. Dünya Kupası için büyük adaylardan biri olmamız gerekiyor. Daha iyi takımlar olduğu bir gerçek. Doğru yoldayız, dinamikler iyi ve atmosfer iyi. Kazanmak çok yardımcı oluyor ve bu bizi daha da büyütecek." sözlerini kullandı.



Dünya Kupasından sonra emekli olup olmayacağı sorusuna, Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağını bilmiyorum. Bunun hakkında düşünmüyorum. O an ne olması gerekiyorsa o olur." diye belirtti.



Öte yandan, Ballon d'Or ödülünde aday olarak gösterilen Arjantinli yıldız, altın top ödülü hakkında şu sözleri söyledi : "Dürüst olmam gerekirse ödülü kazanacağını düşünmüyorum. Yedinci altın top ödülünün gelmesi çılgınca olurdu. Hedeflerime ulaştığım için mutluyum ve her anın keyfini çıkarıyorum"



"PSG'ye Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için geldim"



Lionel Messi, Paris Saint Germain'deki hedefinin ligde şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olduğunun altını çizdi. PSG'ye kolay adapte olmasındaki etkenlerden birinin de oradaki İspanyolca konuşan insanların da çoğunlukta olduğunu ve bunun adaptasyon sürecini hızlandırdığını belirtti. Yıldız futbolcu, "PSG'ye gelme kararı aldığımda, bunun sebeplerinden biri de büyük bir kadroya sahip olmaları, bir kulüp olarak büyümeye devam etme arzusu, bunca yıl uğraştıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanma arzusuydu. Bütün bunlar için buraya gelmeye karar verdim ve onlar da benim hedeflerim." yorumunda bulundu.



"Mbappe ve Neymar ile ilişkilerim çok iyi"



Takım arkadaşlarıyla ilgili de sorulara yanıt veren Messi, Neymar ile uzun süredir arkadaşlığının devam ettiğini, Mbappe ile de saha içi ve dışında birbirini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ve her ikisiyle de çok iyi anlaştıklarını belirtti. "Gerçek şu ki, tüm takım muhteşem. İşleri benim için çok kolaylaştırdı. Neymar ile uzun süredir devam eden bir ilişkim var, birlikte oynamamamıza rağmen konuşmaya devam ettik. Kylian'ın kalıp kalmayacağını bilmiyorduk. Eşyalarıyla birlikteydi. Neyse ki hem saha içinde hem de saha dışında birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz. Muhteşem anlaşıyoruz. Soyunma odasında iyi ve sağlıklı bir grup var. Gerçek şu ki çok iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız futbolcu, evine davet ettiği SPORT gazatesi muhabirlerinin sorularını cevapladı. Arjantinli yıldız, yarım saatlik bir sohbette Barcelona'da geçirdiği günleri, Paris Saint Germain'deki hedeflerini ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkisine değindi.