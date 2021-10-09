Messi Ballon d'Or ödülündeki oyunu açıkladı

Lionel Messi, Ballon d'Or adaylarının açıklanmasının ardından açıklamada bulundu.



Arjantinli süper star yaptığı açıklamada oylamada kime oy vereceğini ilk kez açıkladı. Messi açıklamasında takım arkadaşları Neymar ve Kylian Mbappe'ye oy vereceğini ifade etti. Messi iki takım arkadaşında da bu ödülü hak eden isimler olduğunu belirterek, "Benzema ve Lewandowski de var. Harika bir sezon geçirerek ödülü hak ettiler. Ballon d'Or'u kazanmak kolay değil çünkü bireysel olarak bir çok şeyi başarmanızı gerektiriyor" diye konuştu.



Kendisinin de çok başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyen Messi bu ödülü daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019'da olmak üzere 6 kez kazanmıştı.



