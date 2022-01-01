Arjantin kaptanı Lionel Messi, Meksika galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Maç değerlendirmesine "Bugün kazanmamız gerektiğini ve bizim için başka bir Dünya Kupası'nın başlayacağını biliyorduk. Bunu nasıl yapacağımızı da biliyorduk" sözleriyle başlayan Messi, "Ayağa kalkması zor bir maç oldu çünkü Meksika güçlü bir rakip. İlk yarıda biraz baskı altında oynadık ama ikinci yarıda sakinleştik ve kendi oyunumuza dönerek kazandık" diye kounştu.



İlk maçın yarattığı travmayı atlattıkları için mutlu olduklarını belirten Messi, "İlk maç bize pahalıya patladı. Buna rağmen bu maçı, o maçın etkisini hissetmeden oynadık. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk, Dünya Kupası bizim için asıl şimdi başlamış oldu" sözlerini kullandı.



35 yaşındaki süper yıldız açıklamalarını, "Pes edemeyiz, hata yapma hakkımız yok. Oynamamız gereken finaller var." diyerek tamamladı.



