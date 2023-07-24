Beşiktaş'ın daha önce 5 milyon euro teklif ettiği Young Boys forması giyen Meschack Elia'nın, Beşiktaş hakkında Türkiye'de forma giyen arkadaşlarından bilgi aldığı öğrenildi.
BAKAMBU İLE KONUŞMUŞ
25 yaşındaki santrfor'un Galatasaray'a transfer olan Cedric Bakambu, Çaykur Rizespor forması giyen Yannic Bolasie gibi isimlerden referans alan Elia'nın Beşiktaş ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu öğrenildi.
YOUNG BOYS'TAN TRANSFER TEKLİFİ
Öte yandan Kongolu futbolcunun kulübü Young Boys'un da İsveç ekibi Hacken'de forma giyen İbrahim Sadiq için teklif yapması Elia'nın takımdan ayrılma ihtimalini arttırdı.
Geçen sezon İsviçre ekibiyle 41 resmi maça çıkan Elia bu karşılaşmalarda 12gol, 8 asistlik performans sergiledi. Santrfor ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen Kongolu yıldızın Young Boys ile kontratı 2026 yılında sona erecek.
BAKAMBU İLE KONUŞMUŞ
25 yaşındaki santrfor'un Galatasaray'a transfer olan Cedric Bakambu, Çaykur Rizespor forması giyen Yannic Bolasie gibi isimlerden referans alan Elia'nın Beşiktaş ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu öğrenildi.
YOUNG BOYS'TAN TRANSFER TEKLİFİ
Öte yandan Kongolu futbolcunun kulübü Young Boys'un da İsveç ekibi Hacken'de forma giyen İbrahim Sadiq için teklif yapması Elia'nın takımdan ayrılma ihtimalini arttırdı.
Geçen sezon İsviçre ekibiyle 41 resmi maça çıkan Elia bu karşılaşmalarda 12gol, 8 asistlik performans sergiledi. Santrfor ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen Kongolu yıldızın Young Boys ile kontratı 2026 yılında sona erecek.