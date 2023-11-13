Mesai saatleri düşecek mi? (2023 mesai saatleri kanun teklifi)

Mesai saatlerindeki değişiklik önerisi meclise sunuldu. Meclise sunulan kanun teklifi sonrası konu hakkında aramalar hız kazandı.. Uzun süredir gündemde olan haftalık 45 saat olan çalışma süresinin düşürülmesine yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Son günlerde sık sık konuşulan mesai saatlerinin düşürülmesi konusu hakkında muhalefet, meclise haftalık çalışma süresini düşürmek için teklif götürdü. Yaşanan bu gelişme sonrası arama motorlarında "Mesai saatleri değişiyor mu?", ve "Mesai saatleri kısalıyor mu" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, mesai saatleri düşecek mi? Mesai saatleri hangi saatler arasında olacak? İşte detaylar..Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını açıklaması sonrasında muhalefet, Meclis'e haftalık çalışma süresini 37,5 saate düşürmek için teklif götürdü.Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haftalık çalışma saatini 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi teklifinin muhalefet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirildiğini söyledi.Haftalık mesai saati 37,5 saate düşmesi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Çalışma saatlerinin ne zaman ve nasıl değişeceği konusunda kesin bir bilgi henüz açıklanmadı, ancak bu konu üzerinde çalışmalar yapılması mümkün olmakla beraber, başka ülkelerin de çalışma saatleri konusunda şikayetçi olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı.Dünyada birçok ülke, çalışma sürelerini azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. Bu ülkelerden bazıları, çalışma süresini 6 saate indirmeyi planlamaktadır.Örneğin, İspanya, 2023 yılında çalışma süresini 32 saate indirmeyi planlamaktadır. Ayrıca, İsveç, 2030 yılında çalışma süresini 25 saate indirmeyi planlamaktadır.Türkiye'de de çalışma sürelerinin azaltılması, çalışanların yaşam kalitesini ve refahını artırmaya yardımcı olabileceği için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu konuda yapılacak düzenlemelerin, işletmelerin verimliliğini ve rekabet gücünü olumsuz etkilememesi için dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.