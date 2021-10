Meryem Boz: 'Vakıfbank ve ben: Güzel bir birleşim'

"VAKIFBANK BENİM İÇİN MUTLULUK"

"VAKIFBANK VE BEN: GÜZEL BİR BİRLEŞİM"

"SEYİRCİYLE OYNAMAK AYRI BİR MOTİVASYON"

"HOLLANDA'NIN YERİ BENDE AYRI"

"TEKRAR TEKRAR STAR WARS"

Vakıfbank'ın milli yıldızı Meryem Boz, yeni sezon öncesi Sporx.com'dan Hakan Celep'e açıklamalarda bulundu. Meryem Boz, hem saha içi hem saha dışı sorularımıza içtenlikle cevap verdi.Her defasında başarılı olduğumuz için gittiğimiz her turnuvada yeniden motive olduk. Hem işimiz, hem de spor olarak severek oynuyoruz. Her defasında yeniden motive olmak için sebebe ihtiyacımız oluyor, bu da başarı. Başarı geldikçe her yeni sezona motive olabiliyorsun. İşini yeniden yeniden iyi yapıyorsun. Başarılı bir sezon geride kaldı, başarılı bir sezona başlayacağız.Vakıfbank kurulduğundan beri hep hedefleri olan, profesyonel başarılı bir takım. Benim de katkımın büyük olacağını düşünüyorum. Vakıfbank ailesine bir birey olarak katıldığım için çok mutluyum. Zaten arkadaşlarımı milli takımdan da tanıyorum. Antrenörümüz Guidetti ile 4 yıldır çalışıyorum. Burada da tekrar onunla çalışmaya devam edeceğim. Benim için aslında bildiğim, tanıdığım bir antrenörle çalışmak büyük bir şans. Burada olmaktan mutluyum.Vakıfbank'tan teklif geldiğinde onur duydum. Anlaşabilmek güzeldi. Kişisel olarak hep hedeflerim var. Vakıfbank da hedefleri olan bir kulüp. Güzel bir birleşim olacağını düşündüm. Çok mutlu oldum.Vakıfbank'ta olsam da, olmasam da hep geri bildirim alıyorum. Milli takım sporcularını takip ediyor, geri bildirimde bulunuyor, motive edici konuşmalar yapıyor. Beni takımın neresine koymak istediğini konuştuk. Bu anlamda da görüşmeler pozitifti. Kulüp olarak her sporcu Vakıfbank'ı ister. Buraya gelmem bu yüzden daha kolay oldu.Pandemiden dolayı boş salonlarda oynadık. İllaki keyifli ama seyirciyle oynamak ayrı bir motivasyon oluyor. Bütün arkadaşlarım için de böyledir. Muhtemelen sahanın yarı kapasitesi kadar olacak seyirci. O yüzden şimdiden biletlerinizi ayırın. Siz de bizleri özlemişsinizdir. Sizin desteğiniz bizim için itici bir güç. Her zaman sizleri tribünlerde görmek istiyoruz.Herhalde Olimpiyat elemelerinde bulunduğum Hollanda, en çok mutlu olduğum yerdi. Polonya'yı geçtik. Oranın yeri bende ayrı. Unutamadığım bir turnuva ve yer olacak benim için.Denemeye açığım. Bütün yemekleri deneyebilirim. Tayland, Uzakdoğu, Meksika, İtalyan yemekleri olabilir. Hepsini seviyorum biraz biraz.Tenis maçlarını izlemekten keyif alıyorum aslında. Sadece sporcu olarak bakmıyorum, tenis maçları keyif veriyor bana. Hatta oyununu bile oynuyorum.ThunderMetallica.Star Wars serisine tekrar başladım. Ben onu tekrar tekrar izliyorum ama sıkılmıyorum.Aslında ben bilimkurgu filmleri seviyorum. Öyle bir film çıktı mı diye göz gezdiriyorum. Bana hitap ediyorsa izliyorum.