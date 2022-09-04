Merve Tuncel'den bir altın madalya daha

Merve Tuncel, 1500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu oldu.

Haber; AA
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Merve Tuncel'den bir altın madalya daha
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04 Eylül 2022 12:20
Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli sporcu Merve Tuncel, altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.

Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest ve 800 metre serbestte de altın madalya kazandı.

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