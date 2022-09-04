Merve Tuncel'den bir altın madalya daha

Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli sporcu Merve Tuncel, altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.
Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest ve 800 metre serbestte de altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.
Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest ve 800 metre serbestte de altın madalya kazandı.
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