Merve Tuncel'den Avrupa rekoru!

Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kıran Merve Tuncel altın madalya kazanırken, Beril Böcekler gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merve Tuncel'den Avrupa rekoru!
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07 Temmuz 2021 22:06
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 800 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Beril Böcekler ise gümüş madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 800 metre serbest stil finali yapılırken, ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Merve Tuncel, 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 8.28.03 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

Beril Böcekler 8.33.52 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı İtalyan Giulia Vetrano aldı.

Kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa gençler rekoru daha önce 8:22.01 ile Macar Ajna Kesely'ye aitti.


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