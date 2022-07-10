Merve Tuncel'den altın madalya

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, 400 metre serbestte altın madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada 400 metre serbestte yarışan Merve Tuncel, 4.07.30'luk derecesiyle altın madalya kazandı.



Merve Tuncel, 800 metre serbestte de 8.28.32'lik derecesiyle altın madalya elde etmişti.



Şampiyonada milli sporcu Sudem Denizli, 100 metre sırtüstü yarışında 1.02.18'lik derecesiyle 7. oldu.



Sudem Denizli, Defne Coşkun, Mehlika Kuzeh Yalçın ve Nilsu Demiran'dan oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı ise 4.17.23'lük dereceyle 9. sırada kaldı.





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