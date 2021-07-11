Merve Tuncel, 400 metrede de şampiyon

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde atın madalya kazandı.



Daha önce 1500 metre ve 800 metrede de rekor kırarak altın madalyaya ulaşan Merve Tuncel, 400 metredeki 4.06.25'lik zamanıyla ilk sırayı almayı başardı.



Milli yüzücü Berke Saka da erkekler 200 metre sırt üstünde 1.59.02 ile gümüş madalya aldı. Berke daha önce de 200 metre bireysel karışıkta altın madalyanın sahibi olmuştu.



