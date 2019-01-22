Merve Taşkın kimdir, kaç yaşındadır? Merve Taşkın, Dubai'yi karıştırdı!

Merve Taşkın hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce Karius hakkında açıklamalar yapan ve Dubai'ye gittiği tatille tekrar gündeme gelen Merve Taşkın bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Betül Şahin ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...

22 Ocak 2019 04:28
Merve Taşkın kimdir, kaç yaşındadır? Merve Taşkın, Dubai'yi karıştırdı!
Merve Taşkın hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce sosyal medyada dikkat çekici paylaşımlar yapan ve Dubai'ye gittiği tatille tekrar gündeme gelen Merve Taşkın bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Merve Taşkın ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...

MERVE TAŞKIN, DUBAİ'YE GİTTİ
3 yakın arkadaş Merve Sanay, Merve Taşkın ve Damla Ekmekçioğlu Dubai'de tatile gitti. 2 erkeği arasına alan Merve Sanay, Merve Taşkın ve Damla Gram, " Bu hayatın heyecanı meyecanı yok" şarkısını söyledi.
Sosyal medyada çok konuşulan bu üç isim ne yapsa olay oluyor. Taşkın daha önce bakirelik açıklaması ile olay olmuş ve kiminle bakireliğini bozduğunu söyleyen paylaşımıyla tepki çekmişti. Bikinili fotoğraflarını paylaşan 3 arkadaş, bol bol eğlendi



MERVE TAŞKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve cesur paylaşımlarıyla ismini geniş kitlelere duyuran Merve Taşkın, 1998 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımları ardından Twitter'da zaman zaman TT olan Merve Taşkın, son olarak Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj gönderdiği haberleriyle gündeme gelmişti.

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