Merve Taşkın kimdir, kaç yaşındadır? Merve Taşkın, Dubai'yi karıştırdı!

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Merve Taşkın ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...3 yakın arkadaş Merve Sanay, Merve Taşkın ve Damla Ekmekçioğlu Dubai'de tatile gitti. 2 erkeği arasına alan Merve Sanay, Merve Taşkın ve Damla Gram, " Bu hayatın heyecanı meyecanı yok" şarkısını söyledi.Sosyal medyada çok konuşulan bu üç isim ne yapsa olay oluyor. Taşkın daha önce bakirelik açıklaması ile olay olmuş ve kiminle bakireliğini bozduğunu söyleyen paylaşımıyla tepki çekmişti. Bikinili fotoğraflarını paylaşan 3 arkadaş, bol bol eğlendiSosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve cesur paylaşımlarıyla ismini geniş kitlelere duyuran Merve Taşkın, 1998 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımları ardından Twitter'da zaman zaman TT olan Merve Taşkın, son olarak Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj gönderdiği haberleriyle gündeme gelmişti.