Merve Dinçel, Paris'te gümüş madalya kazandı

Milli tekvandocu Merve Dinçel, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2022 Dünya Grand Prix Müsabakaları'nın ilk gününde gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merve Dinçel, Paris'te gümüş madalya kazandı
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03 Eylül 2022 01:27
Milli tekvandocu Merve Dinçel, 2022 Dünya Grand Prix Müsabakaları'nın ilk gününde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota puanı veren organizasyonda 49 kiloda Merve Dinçel'in gümüş madalya alarak kürsüye çıktığı aktarıldı.

Organizasyonun ikinci gününde yarın 3 sıklette 5 Türk sporcunun madalya kazanmak için tatamiye çıkacağı kaydedildi.

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