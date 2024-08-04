Merve Dinçel Kavurat veda etti!

Milli tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg bronz madalya maçında Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e 2-0 mağlup oldu ve beşinci olarak oyunlara veda etti.

Merve Dinçel Kavurat veda etti!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 49 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya maçını kaybetti.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49 kiloda çeyrek finalde yenildiği Çinli Quing Guo finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Repesajdaki ilk maçında mülteci takımı kadrosunda yer alan Dino Pouryounes Langeroudi'yi yenen Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya için Hırvat Lena Stojkovic ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 2-0 mağlup olarak bronz madalya şansını kaybeden Merve Dinçel Kavurat, oyunları beşinci tamamladı.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Chiara Benini yelkende altın madalya aldı!
Erkekler 3 bin metre engellide altın madalya El Bakkali'nin
Erkekler 400 metrede Hall altın madalyanın sahibi oldu!
Erkekler disk atmada Stona rekorla altın madalya aldı!
İşte Atletizm kadınlar sırıkla atlamada altın madalya kazananı!
Milli atlet Berke Akçam, Paris 2024'de finali kaçırdı!
Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
Kaykay erkeklerde altın madalya Palmer'in!
Triatlon sporcusu Vasco Vilaca'nın sağlık durumu için açıklama!
Halterde Çinli Fabin Li altın madalya kazandı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play