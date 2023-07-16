forması giyen, Suudi Arabistan'dan gelenteklifine için henüz cevap vermedi.Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Belçikalı yıldıza iki yıllık sözleşme teklif etti, Galatasaray'a da bonservis bedeli olarak 10 milyon euro önerildi. Ancak Mertens bu teklife bir geri dönüş yapmadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cuma günü Austria Wien ile oynanan maçın ardından, Mertens ve Suudi Arabistan iddiası için,sözlerini kullandı.Kariyerinde Gent, Utrecht, PSV Eindhoven gibi takımların formasını giyen Mertens, asıl çıkışını Napoli ile yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında ise Galatasaray'a imza attı.Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bu sezonun kariyerindeki son sezon olabileceğini söyledi.