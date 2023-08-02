Mertens'ten tarihe geçen gol!

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı maçta 31. dakikada fileleri havalandıran Dries Mertens tarihe geçti.
Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı (36 yaş 88 gün) yabancı oyuncu oldu.
Galatasaray'da bu alanda rekor daha önce Gheorghe Hagi'ye (36 yaş 32 gün) aitti.
Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı (36 yaş 88 gün) yabancı oyuncu oldu.
Galatasaray'da bu alanda rekor daha önce Gheorghe Hagi'ye (36 yaş 32 gün) aitti.
Dries Mertens. Füze.pic.twitter.com/FhD5PZaREI
— Sporxtv (@sporxtv) August 2, 2023