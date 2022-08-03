Mertens'ten Juventus'a ret!

Napoli'den ayrılan ve bir süredir boşta olan Dries Mertens'in, Juventus'tan teklifi reddettiği öne sürüldü.



İtalyan basınında yer alan haberde, Juventus'un Atletico Madrid ile Alvaro Morata için anlaşamaması sonrası alternatif olarak Belçikalı futbolcuya yöneldiği aktarıldı.



Torino ekibinin, 35 yaşındaki futbolcuya istediği yıllık 5 milyon ücreti ödemeyi kabul ettiği ancak Mertens'in Napoli'ye olan sadakati nedeniyle Juventus'a gitmek istemediği ifade edildi.



GALATASARAY'IN TEKLİFİ



Haris Seferovic sonrası hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray da, Mertens'e yıllık 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Belçikalı futbolcunun 5 milyon euro'luk talebine rağmen, taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.



Mertens, Napoli ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Trabnzonspor'un da gündemine geldi. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Kupa'daki Sivasspor maçı sonrası Belçikalı futbolcunun ekonomik beklentilerine uymadığını açıkladı.





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