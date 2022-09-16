Mertens: 'Önemli olan liderlik'

Galatasaray'da Dries Mertens, Konyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti kulüp televizyonuna değerlendirdi.



Belçikalı yıldız, "Lideriz, açıkçası şu an önemli olan bu. İstediğimiz buydu ve gerçekleştirdik. Geri kalan süreçte de lider olarak devam etmek istiyoruz" dedi.



Taraftar ve atmosfer sorulan Mertens, "Bu akşam burada arkadaşlarım vardı, bana atmosferle ilgili ne diyecekler merak ediyorum. Böyle bir taraftarın önünde oynamak muhteşem bir his." diye konuştu.





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