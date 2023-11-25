Mertens: "İyi sinyal verdik"

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens: 'İyi sinyal verdik'
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25 Kasım 2023 21:17
Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Mertens, "Çok iyi bir maç çıkardık. Kazanmak istedik çünkü bir önceki maçta istediğimiz sonucu alamamıştık. Lige dair iyi bir sinyal verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Belçikalı yıldız ayrıca, "Icardi'ye topu veriyorum ve golü atıyor. Önemli bir maçta kazandık. Önümüzde önemli bir maç daha var. Böyle devam etmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

MAÇIN YILDIZI OLDU

Galatasaray'da ilk 11'de maça başlayan Dries Mertens, 2 gol ve 1 asistle 4-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu.

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