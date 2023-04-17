'Mertens, İstanbul'un tadını çıkarıyor!'

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Kayserispor maçında 25. maçına çıktı ve 1 yıllık opsiyonu devreye girdi.



Belçika basınından DH Les Sports'ta yer alan haberde, "Türk ekibinde 6 gol, 3 asist üreten Mertens, kariyerinin ilk şampiyonluğuna koşuyor. Mertens, küçük oğlu Ciro ile birlikte İstanbul'daki yeni hayatının tadını çıkarıyor" ifadesi kullanıldı.



ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ GALATASARAY



Kayserıspor'u 6-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray ile ilgili ESPN'de bir analiz yayınlandı.



Söz konusu analizde Cimbom'un Avrupa deneyimine sahip yetenekli bir kadroya sahip olduğuna vurgu yapıldı.



Ayrıca, "Kadrosunda Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Nicolo Zaniolo gibi futbolcuları barından Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde ve favori" denildi.





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