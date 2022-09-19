Mertens'in menajerinden transfer itirafı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dries Mertens'in menajeri transfer itirafında bulundu.
Fransız basınına konuşan Francis yaptığı açıklamada, "Mertens için birçok ilginç teklif geldi ama o Napoli'de kalmak istiyordu. Dries'in Napoli'de kalacağını düşünüyorduk. Mayıs-Haziran gibi görüşmelerimizi yaptık ama anlaşma sağlanamadı." dedi.
Mertens'in Endonezya'ya transfer olma ihtimalinin de olduğunu söyleyen Stijn Francis, "Diğer bir planımızda bir yıllığına Bali'ye (Bali Adası) transfer olmaktı. Bu bir B planı değil D planıydı. Bali United da opsiyonlarımız arasındaydı." ifadelerini kullandı.
Fransız basınında yer alan haberde ise, oyuncuyu Marsilya'nın da transfer etmek istediği ancak Mertens'in Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi.
Fransız basınına konuşan Francis yaptığı açıklamada, "Mertens için birçok ilginç teklif geldi ama o Napoli'de kalmak istiyordu. Dries'in Napoli'de kalacağını düşünüyorduk. Mayıs-Haziran gibi görüşmelerimizi yaptık ama anlaşma sağlanamadı." dedi.
Mertens'in Endonezya'ya transfer olma ihtimalinin de olduğunu söyleyen Stijn Francis, "Diğer bir planımızda bir yıllığına Bali'ye (Bali Adası) transfer olmaktı. Bu bir B planı değil D planıydı. Bali United da opsiyonlarımız arasındaydı." ifadelerini kullandı.
Fransız basınında yer alan haberde ise, oyuncuyu Marsilya'nın da transfer etmek istediği ancak Mertens'in Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi.
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