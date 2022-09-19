Mertens'in menajerinden transfer itirafı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dries Mertens için menajeri Stijn Francis, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mertens'in menajerinden transfer itirafı!
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19 Eylül 2022 15:56
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dries Mertens'in menajeri transfer itirafında bulundu.

Fransız basınına konuşan Francis yaptığı açıklamada, "Mertens için birçok ilginç teklif geldi ama o Napoli'de kalmak istiyordu. Dries'in Napoli'de kalacağını düşünüyorduk. Mayıs-Haziran gibi görüşmelerimizi yaptık ama anlaşma sağlanamadı." dedi.

Mertens'in Endonezya'ya transfer olma ihtimalinin de olduğunu söyleyen Stijn Francis, "Diğer bir planımızda bir yıllığına Bali'ye (Bali Adası) transfer olmaktı. Bu bir B planı değil D planıydı. Bali United da opsiyonlarımız arasındaydı." ifadelerini kullandı.

Fransız basınında yer alan haberde ise, oyuncuyu Marsilya'nın da transfer etmek istediği ancak Mertens'in Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi.

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