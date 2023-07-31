Mertens'in eşi: "Napoli'de ölüm tehditleri aldım"

Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Napoli'de yaşadıkları dönemde ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Mertens'in eşi: 'Napoli'de ölüm tehditleri aldım'
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31 Temmuz 2023 09:13
Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarası Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Napoli'de yaşadıkları dönemde ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Kat Kerkhofs, 'Gossip Guy' podcastinde yapığı açıklamada, "Napoli'den mutlaka ayrılmak istediğimi düşündüğümüz bir dönem vardı. Dries'i Napoli'den ayrılmaya ikna ediyordum. Sonra Napoli taraftarlarından birkaç ölüm tehdidi aldım." dedi.

Kerkhofs, "Napoli'de yaşadığım süre boyunca 'Ne oluyor be!' diye düşündüm. Bu gerçekten berbattı!" ifadelerini kullandı.

Kat Kerkhofs, bunun bir dönem olduğunu ve çift olarak Napoli'ye gönül verdiklerini de söyledi.



9 YIL NAPOLI'DE OYNADI

36 yaşındaki Dries Mertens, 2022 yazında Galatasaray'a gelmeden önce 9 yıl boyunca Napoli formasını giydi.

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