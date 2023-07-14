Mertens'e Suudi Arabistan'dan dev teklif!

Gerçekleştirdiği transferlerle adından çokça söz ettiren Suudi Arabistan kulüpleri rotasını Türkiye'ye çevirdi.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İsmi belirtilmeyen iki Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens için Sarı-kırmızılılara teklifte bulundu. Mertens için Galatasaray'a sunulan en iyi teklifin 11 milyon euro'luk bir teklif olduğu belirtildi.
Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklif eden Suudi kulübünün Belçikalı yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.
Erden Timur ve Okan Buruk'un Mertens ile görüştükten sonra Galatasaray'ın pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı.
SON SEZONU OLABİLİR
36 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezonun kariyeri açısından son sezonu olabileceğinin sinyallerini vermişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray ile şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Mertens, Sarı-kırmızılı ekiple 33 karşılaşmada görev almıştı. Mertens bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İsmi belirtilmeyen iki Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens için Sarı-kırmızılılara teklifte bulundu. Mertens için Galatasaray'a sunulan en iyi teklifin 11 milyon euro'luk bir teklif olduğu belirtildi.
Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklif eden Suudi kulübünün Belçikalı yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.
Erden Timur ve Okan Buruk'un Mertens ile görüştükten sonra Galatasaray'ın pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı.
SON SEZONU OLABİLİR
36 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezonun kariyeri açısından son sezonu olabileceğinin sinyallerini vermişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray ile şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Mertens, Sarı-kırmızılı ekiple 33 karşılaşmada görev almıştı. Mertens bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.