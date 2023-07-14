Mertens'e Suudi Arabistan'dan dev teklif!

Suudi Arabistan'dan ismi belirtilmeyen iki kulüp Dries Mertens'i kadrosuna katmak istiyor. Belçikalı yıldız için Galatasaray'a sunulan en iyi teklif 11 milyon euro oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mertens'e Suudi Arabistan'dan dev teklif!
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14 Temmuz 2023 13:57
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 14:30
Gerçekleştirdiği transferlerle adından çokça söz ettiren Suudi Arabistan kulüpleri rotasını Türkiye'ye çevirdi. 

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İsmi belirtilmeyen iki Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens için Sarı-kırmızılılara teklifte bulundu. Mertens için Galatasaray'a sunulan en iyi teklifin 11 milyon euro'luk bir teklif olduğu belirtildi.

Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklif eden Suudi kulübünün Belçikalı yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. 

Erden Timur ve Okan Buruk'un Mertens ile görüştükten sonra Galatasaray'ın pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı. 

SON SEZONU OLABİLİR 

36 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezonun kariyeri açısından son sezonu olabileceğinin sinyallerini vermişti. 

SEZON PERFORMANSI 

Galatasaray ile şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Mertens, Sarı-kırmızılı ekiple 33 karşılaşmada görev almıştı. Mertens bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.  

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