Mertens: "7-0 büyük bir fark"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mertens: '7-0 büyük bir fark'
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12 Kasım 2022 22:19
Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu.

Mertens, "Çok iyi oynadık, 7-0 büyük bir skor farkı. Ancak takımlar arasındaki fark o kadar değildi. 3'te 3 yaptığımız için ayrıca mutluyuz." dedi.

Belçikalı yıldız ayrıca, "Hala çalışmamız gereken şeyler var. Yeni 13 oyuncu var. Geçen sene 13. bitirdik. Kendimizi geliştirdikçe, çok daha iyi oynayacağız." şeklinde konuştu.

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