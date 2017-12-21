Mertcan Çam'a saldıran Şanlıurfa başkanının cezası kesildi

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MERTCAN ÇAM'IN AÇIKLAMALARI;

TFF 2.Lig takımlarından Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, kulüp sporcusu Mertcan Çam'a yönelik saldırısından dolayı 3 yıl 2 ay hak mahrumiyeti ve 180 bin TL para cezası aldı. Yetim'in cezası 3 yılı aştığı için sürekli hak mahrumiyeti cezası devreye girdi."ŞANLIURFASPOR Kulübü başkanı EMİN YETİM'in, kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddesi uyarınca 3 YIL 2 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 180.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına"Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu maddeyi ilk kez Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim için uyguladı."Bana vururken, 'Başkanım yapma' dedim. O ara yakamdan tuttu ayağa kaldırdı. Köpekten çok korktuğumu da biliyordu. 'Seni köpek kulübesine bağlayacağım it' dedi bana. Daha sonra beni kapıya doğru sürükledi. O ara ikinci başkan ve şoförü geldiler. Ayırmaya geldiler sandım ama başkanın şoförü de ansızın burnuma sert bir şekilde vurdu. Yere düştüm ve tekme atmaya başladılar. O ara muhasebeci geldi 'Başkanım yapma' derken ben de o boşlukta kaçtım. Koşarken arkamdan arabayla gelmeye başladılar. Ben inşaata saklandım, onlar farklı bir yere gittiler.. Telefon da yoktu üzerimde. Bir tanıdık ağabey geldi aklıma. Onun yanına gittim ve o da arabasıyla beni Erzincan'a kadar götürdü."