Mertcan Çam'a saldıran Şanlıurfa başkanının cezası kesildi

TFF 2.Lig takımlarından Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, kulüp sporcusu Mertcan Çam'a yönelik saldırısından dolayı 3 yıl 2 ay hak mahrumiyeti ve 180 bin TL para cezası aldı. Yetim'in cezası 3 yılı aştığı için sürekli hak mahrumiyeti cezası devreye girdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"ŞANLIURFASPOR Kulübü başkanı EMİN YETİM'in, kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddesi uyarınca 3 YIL 2 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 180.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına"
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu maddeyi ilk kez Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim için uyguladı.
MERTCAN ÇAM'IN AÇIKLAMALARI;
"Bana vururken, 'Başkanım yapma' dedim. O ara yakamdan tuttu ayağa kaldırdı. Köpekten çok korktuğumu da biliyordu. 'Seni köpek kulübesine bağlayacağım it' dedi bana. Daha sonra beni kapıya doğru sürükledi. O ara ikinci başkan ve şoförü geldiler. Ayırmaya geldiler sandım ama başkanın şoförü de ansızın burnuma sert bir şekilde vurdu. Yere düştüm ve tekme atmaya başladılar. O ara muhasebeci geldi 'Başkanım yapma' derken ben de o boşlukta kaçtım. Koşarken arkamdan arabayla gelmeye başladılar. Ben inşaata saklandım, onlar farklı bir yere gittiler. Kayıtlar poliste de var. Yaklaşık 20 dakika taksilerin olduğu yere koştum. 'Başkan aradı seni arabaya alamayız' dediler. Daha sonra çaresizce üzerimde spor ayakkabı, şort ve yağmurlukla koşmaya devam ettim. Telefon da yoktu üzerimde. Bir tanıdık ağabey geldi aklıma. Onun yanına gittim ve o da arabasıyla beni Erzincan'a kadar götürdü."
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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"ŞANLIURFASPOR Kulübü başkanı EMİN YETİM'in, kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddesi uyarınca 3 YIL 2 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 180.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına"
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu maddeyi ilk kez Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim için uyguladı.
MERTCAN ÇAM'IN AÇIKLAMALARI;
"Bana vururken, 'Başkanım yapma' dedim. O ara yakamdan tuttu ayağa kaldırdı. Köpekten çok korktuğumu da biliyordu. 'Seni köpek kulübesine bağlayacağım it' dedi bana. Daha sonra beni kapıya doğru sürükledi. O ara ikinci başkan ve şoförü geldiler. Ayırmaya geldiler sandım ama başkanın şoförü de ansızın burnuma sert bir şekilde vurdu. Yere düştüm ve tekme atmaya başladılar. O ara muhasebeci geldi 'Başkanım yapma' derken ben de o boşlukta kaçtım. Koşarken arkamdan arabayla gelmeye başladılar. Ben inşaata saklandım, onlar farklı bir yere gittiler. Kayıtlar poliste de var. Yaklaşık 20 dakika taksilerin olduğu yere koştum. 'Başkan aradı seni arabaya alamayız' dediler. Daha sonra çaresizce üzerimde spor ayakkabı, şort ve yağmurlukla koşmaya devam ettim. Telefon da yoktu üzerimde. Bir tanıdık ağabey geldi aklıma. Onun yanına gittim ve o da arabasıyla beni Erzincan'a kadar götürdü."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın