Mert Şişmanlar, bronz madalya şansını kaybetti

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli judocu Mert Şişmanlar, Sırp rakibi Aleksandar Kukolj'a yenilerek bronz madalyaya ulaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mert Şişmanlar, bronz madalya şansını kaybetti
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01 Temmuz 2022 19:47
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli judocu Mert Şişmanlar, 100 kilo bronz madalya karşılaşmasında Sırp rakibi Aleksandar Kukolj'a yenildi.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların judo branşı erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, Sırp Aleksandar Kukolj ile bronz madalya için mücadele etti.

Rakibine yenilen milli judocu Mert Şişmanlar, oyunları 5. sırada tamamladı.

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