Mert Öcal kimdir kaç yaşında, Mert Öcal mesleği nedir?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında 'Best Model of Turkey' ve 'Best Model of The World' yarışmasının birincisi oldu. Sonrasında Mert Öcal çeşitli televizyon dizi ve programlarında boy gösterdi.





MERT ÖCAL BOYU KAÇ, KAÇ KİLO?



Survivor Mert Öcal 193 cm boyuyla yarışmanın en uzun boylu yarışmacıları arasındadır. Mert Öcal'ın kilosu 81 olduğu tahmin edilmektedir.







MERT ÖCAL RESMİ INSTAGRAM HESABINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

2022 Survivor All Star yarışmacısı Mert Öcal kimdir açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Mert Öcal'ın nereli olduğu, Mert Öcal mesleği ve doğum yeri, Mert Öcal özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:Adem KılıçcıAycan YanaçBarış Murat YağcıBatuhan KaracakayaBirsen BekgözÇağan Atakan ArslanElif GörenFurkan KızılayMert ÖcalMerve AydınNagihan KaradereSema AydemirSercan YıldırımAnıl Berk BakiArdahan UzkanbaşBerkan KarabulutBerna KekliklerEvrim KeklikGizem KerimoğluGökhan KeserHikmet TuğsuzNisa BölükbaşıOgeday GirişkenSeda OcakSude BurcuYasin Obuz2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.