Mert Nobre'nin ekibi belli oldu

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Mert Nobre'nin ekibi belli oldu
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11 Ağustos 2020 12:24
Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre'nin yardımcıları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Nobre'nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak." denildi.




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